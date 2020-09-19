Популярная телеведущая Анастасия Ивлеева продолжает радовать своих поклонников

Как передает Politeka.net, 29-летняя российская блогерша разместила видео, на котором веселится в компании своей подруги. (Чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)

Девчонки весело прыгают и танцуют под заводную музыку в гостиничном номере.

В подписи к ролику Ивлеева обозначила, что у нее выдалась командировка с лучшим другом.

«Командировка с лучшим другом - это лучшее, что могло произойти в 2020!🧨 как думаете, кто из нас заводило ?😂😂😂😂», - спросила у своих поклонников знаменитость.

Пользователи сети не прошли мимо и мгновенно принялись комментировать увиденное.

«Заводило в стакане обычно, нет?😂», «Дружба - это когда глупые идеи приходят в две головы одновременно😂😂🔗», «Вот так выглядит настоящая дружба 😁», «Откуда у Насти столько энергии?», «Ахахаз, блин круто, что такая дружба существует!!!! ❤️»,«Мне кажется Ивлеева постепенно превращается в Элджея», - высказались в сети.

До этого мы рассказывали, что телеведущая, звезда тревел-шоу "Орел и Решка" Настя Ивлеева поделилась неприятностью, которая случилась в Африке.

Звезда в социальной сети "Инстаграм" поделилась фото из нового путешествия и рассказала о своих злоключениях. На снимке Настя позирует в леопардовом топике, под который не надела бюстгальтер, и черной шляпе на цепочке. Она сделала селфи, прикрывшись от солнца ладонью.

Напомним, что Настя Ивлеева в полупрозрачной блузе засветила лишнюю часть тела: "Пушка".

Как сообщала Politeka, дерзкая Ивлеева поиграла язычком, взбудоражив горячим образом: «Круче Дуа Липы».

Также Politeka писала, что Ивлеева застыла в пикантной позе, показав себя без прикрас: «Мерлин Монро 2020».