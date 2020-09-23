Известная телеведущая Настя Ивлеева, звезда "Орла и Решки", показала себя в дерзком образе

На фото красотка показалась в коротеньком цветном наряде. Настя соблазнительно легла у кресла, а ноги протянула. Волосы у звезды были распущены, а руками телеведущая взялась за подлокотник. На этом же фото была Настя уже в черно-белых тонах и стояла на четвереньках. Красотка, как хищница, смотрела в сторону фотографа яростным взглядом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Не похожа на себя", "На Дорофееву похожа", "Я подумала что это Бузова", "Мне одной кажется что на Бузову похожа?", "А почему Нью-Йорк?", "Бузова", "Бузова, ты?", "Ты очень красива, особенно когда ты показываешь нам свою сексуальность", "Сейчас хейтеры скажут что это Дуа Липа, не поняв что это свой личный стиль".

Сообщалось, что российская телеведущая Настя Ивлеева похвасталась красотой на фоне заката.

Так, на опубликованных снимках Ивлеева позирует в платье в красный цветок на фоне заката. На заднем фоне можно заметить море. Дополняли образ красотки очки и элегантное колье.

Напомним, неуклюжая Бузова разозлила безумными танцами на льду, сеть кипит

А еще Politeka писала, что "Арестованная" Настя Ивлеева поразила дерзким видом, засветив лишнее

Также Politeka сообщала, что Ивлеева огорошила безумными танцами в командировке, видео



