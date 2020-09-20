Российская певица и телеведущая Ольга Бузова удивила безумными танцами на льду

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала видео, на котором устроила странные телодвижения на катке.

Как известно, Бузова принимает участие в шоу «Звезды на льду», для которого тренируется и учится стоять на коньках. Чтобы тренировки не проходили даром, она решила записать весьма странное видео. Растрепанная звезда упала на лед и начала двигать «пятой точкой» и дрыгать ногами.

«Пока нет возможности показывать вам номера, снимаю тикток на льду. И на этом закрываю этот тренд», - подписала видео Бузова.

За час ролик артистки посмотрели почти 900 тысяч раз. В комментариях певицу жестко раскритиковали за странное поведение.

«Почему это так неуклюже выглядит», «Танцует она , стыдно мне», «Как всегда вульгарно и неуклюже», «Совсем чекнулась уже», «Теперь я знаю, что значит выражение «Корова на льду», «Оль, на самом деле не очень получилось», «О боже. Что за бред?», «Ужас какой. Это что было?», «Бревно упало на гамак», «Расходимся. Лучше уже не будет»,«Боже, позорница», - пишут пользователи сети.

Некоторые поклонники подумали, что таким образом Бузова решила спародировать Настю Ивлееву.

Напомним, что покалеченная Ольга Бузова жестко поплатилась за самоуверенность: "Хотела круче, и как со всей дури...".

Как сообщала Politeka, отчаянная Бузова соблазнительно выгнулась в тесном платье: "Так и будешь до пенсии...".

Также Politeka писала, что Бузова удивила откровениями о тренировках с горячим танцором: "Неудобно ноги расставлять".