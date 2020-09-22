Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардашьян, повеселилася на зйомці з гамбургером в руках

Ефектна модель постійно епатує публіку своїми появами в нових нарядах. Як правило, струнка дівчина не приховує, що їй подобається увага, вона також зухвало висловлюється в соціальних мережах і не приховує достоїнств свого тіла.

Омович підкреслює пружні форми завдяки відвертим нарядам, що оголюють її груди, а також ефектним міні, зовсім не приховують її довгі і худі ноги. Олена розповідає, що зробила пластику сідниць і грудей, тому їй подобається даний зовнішній вигляд після змін.

Дівчина на одному з фото приміряла коротке міні нюдового відтінку. Наряд зі стяжками на сідницях і грудях вдало показав всі вигини моделі, яка виглядає дуже підтягнутою і засмаглою. Також можна помітити пірсинг на сосках зірки, яка засвітила його, так як позувала без ліфчика.

"Емоції типової дівчини 😂 спочатку зжерти бургер, в потім зі злісним виглядом тикати фак, відповідаючи на питання подруги «та це не друге підборіддя, просто води на ніч багато випила»😂», - написала модель

Ось як реагують фанати:

"Ти ж писала пост що не їж м'ясо ? 😕», «У тебе там стіна попливла трохи біля правої булки)», «Які булочки», «Однозначно фотка крутіше 😃🔥🔥🔥», «тату круте, кордонів немає спокуси👏», «Sexy and perfect 👌🔥🔥😍😍😍», «Зовсім без скромності малятко😍❤️», «Скільки тут булочок😡»,Альона найкрутіша 🔥завжди на позитиві, завжди сонечко,не дивлячись ні на що», «Gorgeous 😍❤️🔥».

Раніше ми також писали, що кожне фото модель отримує кілька сотень коментарів з самим різним змістом. Так як дівчина знає, як привернути увагу до себе, ніхто не залишається байдужим. Володіючи стрункою фігурою і пишними формами, Омович часто демонструє кадри, на яких приміряє пікантні і вельми сміливі вбрання.

Однак, оскільки дівчина зробила груди і поставила імпланти в сідниці, багато хто впевнений, що вся краса Олени також не справжня. Зокрема, дівчина також зробила ніс, губи і вилиці, тому її часто називають лялькою. У бежевому костюмі, вдало підкреслив її пружні груди, дівчина виглядала дуже незвично.

Її фігура з тонкою талією в модному і новому вбранні і стала причиною бурхливих обговорень під постом.

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