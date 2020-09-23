Модель показала свої достоїнства на природі

Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, показала фігуру в купальнику

Відома красуня не дарма отримала титул "Міс Всесвіт", не втомлюючись доводити це у своєму Instagram, передає Politeka.net. Від зірки неможливо відірвати погляду, її фігура ідеальна і виглядає також в будь-яких нарядах.

Цього разу Олівія опублікувала фото в маленькому бікіні. У такому вигляді красуня позувала на природі.

Зірка сиділа, повернувшись до камери спиною. Тонкі лямки затягнулися на її красивій спинці і потилиці.

Маленькі трусики трималися на найтонших зав'язочках. Плавки оголили пружні сідниці зірки.

Олівія завершила образ солом'яним капелюшком. Вона нахилила голову і поглядала в камеру. Попереду моделі був помітний прекрасний вид на зелені рослини і височини.

"Не готова до кінця літа...",- зізналася Калпо.

За 11 годин пост зібрав понад 100 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі Мережі говорили, що також не готові до осені, але і не забували робити компліменти фігурі красуні.

"Справжнє блаженство", - написав один з користувачів.

Нагадаємо, Олівія Калпо постала в облягаючому одязі. Топік і міні-шорти відмінно підкреслили досконалі вигини зірки.

Верх виділив соковиті груди, які ледь не вистрибували з нього. Все-таки принади красиво виглядали в такому сміливому вбранні.

Раніше повідомлялося, що Олівія Калпо постала в довгому піджаку-сукні, яка ледь щось прикривала.

На ноги красуня натягнула довгі сітчасті гольфи і взула красиві білі туфлі. Завершили образ різні аксесуари.

Нагадавши, "Міс Всесвіту" Олівію Калпо застали за спекотними розвагами з бойфрендом: "ти завоював мене..."

Як повідомляла Politeka, "Міс Всесвіт" Олівія Калпо в сміливому декольте показала, чому не носить білизну: "реальна Барбі"

Також Politeka розповідала, що "Міс Всесвіт" Олівія Калпо влаштувала спекотні танці в безсоромному ТОПі: "цукерка"