Модель показала свои достоинства на природе

Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, показала фигуру в купальнике

Известная красотка не зря получила титул "Мисс Вселенная", не уставая доказывать это в своем Инстаграм, передает Politeka.net. От звезды невозможно оторвать взгляда, ее фигура идеальна и смотрится также в любых нарядах.

В этот раз Оливия опубликовала фото в маленьком бикини. В таком виде красотка позировала на природе.

Звезда сидела, повернувшись к камере спиной. Тонкие лямки затянулись на ее красивой спинке и затылке.

Маленькие трусики держались на тончайших завязочках. Плавки оголили упругие ягодицы звезды.

Оливия завершила образ соломенной шляпкой. Она наклонила голову и поглядывала в камеру. Впереди модели был заметен прекрасный вид на зеленые растения и возвышенности.

"Не готова к концу лета...", - призналась Калпо.

За 11 часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети говорили, что также не готовы к осени, но и не забывали делать комплименты фигуре красотки.

"Настоящее блаженство", - написал один из пользователей.

Напомним, Оливия Калпо предстала в облегающей одежде. Топик и мини-шорты отлично подчеркнули совершенные изгибы звезды.

Верх выделил сочную грудь, которая едва ли не выпрыгивала из него. Все-таки прелести красиво смотрелись в столь смелом наряде.

Ранее сообщалось, что Оливия Калпо предстала в длинном пиджаке-платье, которое едва что-то прикрывало.

На ноги красотка натянула длинные сетчатые гольфы и обула красивые белые туфли. Завершили образ различные аксессуары.

Напомним, "Мисс Вселенной" Оливию Калпо застали за жаркими развлечениями с бойфрендом: "Ты завоевал меня..."

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