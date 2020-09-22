Фігура розповнілої на карантині Ані Лорак наробила багато шуму в мережі

Форми артистки, яка набрала зайвих кілограмів на самоізоляції, активно коментують у мережі. Тим більше на недавньому концерті вона з'явилася в обтягуючому вбранні, який ще більше підкреслив повноту.

"Я, зізнаюся чесно, набрала зайві кілограми за час самоізоляції. Зараз їх скидаю, активно працюю над собою. Під час самоізоляції я теж намагалася підтримувати себе у формі. Регулярно займалася спортом, але холодильник ж поруч", - прокоментувала зміни і сама артистка.

Щоб повернути колишню форму Лорак намагається не їсти після 6-7 вечора, п'є тільки воду.

"Чекаю, коли почнуться концерти. Тому що навантаження на сцені нічим не замінити. Сподіваюся, незабаром нам дозволять виступати. Тому як без глядачів нам всім дуже тяжко " - зізналася співачка.

«Поправилась однозначно!!! Хай щастить, шкода, що ні з Еміном!!! Видно, так захотів Бог!!!«, "Поправилася, красуня! 👍 👍 🔥 🔥 🔥 ",- пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Лорак приписують роман з азербайджанським виконавцем Еміном Агаларовим, який виступає під псевдонімом EMIN.

Чутки про їхні стосунки почалися ще під час зйомок спільного кліпу, фото, зроблені під час їх роботи, були також причиною бурхливих обговорень. Тема кліпу теж неоднозначна: співак страждає від нерозділеного кохання і не може зізнатися в почуттях якійсь особі, тому вирішив заспівати пісню «Я не можу сказати...».

У мережі повідомлялося, що пару часто бачили разом, а самі вони нерідко відвідують сцену удвох і присутні на світських заходах. Інтерес публіки "підігріли" часті обійми і теплі посмішки на камеру цих двох знаменитостей.

Нагадаємо, Ані Лорак несподівано приховала струнку фігуру під мішкуватим костюмом: "Аж жарко стало".

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