Каролина показала себя после заявления о проблемах с весом

Знаменитая украинская певица, 41-летняя Ани Лорак показала, как изменилась за время карантина

Несколько дней назад Каролина выступила на долгожданном концерте, во время которого поклонники раскритиковали ее за заметно располневшую фигуру. Чтобы объясниться перед фанатами, артистка даже дала интервью.

После этого Каролина показала в разделе Стори в Инстаграм, как направляется по делам в домашнем виде. В машине она сняла небольшой ролик, в котором пожелала всем хорошего дня.

Пользователи сети могли обратить внимание, что певица мастерски скрыла лишнее под спортивной и свободной черной толстовкой, а также удивила массивной золотой цепочкой, выглядящей несколько неуместно в данном образе.

Свои локоны Каролина завязала, а глаза спрятала за темными солнцезащитными очками. В ролике видно, как звезду перекосило, пока она изображала "губки уточкой" и позировала на камеру.

Также Ани Лорак рассказала, что она и правда набрала лишние килограммы, сидя дома в изоляции. В настоящее время Лорак объявила войну предательским "складочкам".

«Я, признаюсь честно, набрала лишние килограммы за время самоизоляции. Сейчас их сбрасываю, активно работаю над собой. Во время самоизоляции я тоже старалась поддерживать себя в форме. Регулярно занималась спортом, но холодильник же рядом. Чуть-чуть подкусывала вечером, после семи. Чипсы, печенье разное – не могла устоять», - пожаловалась звезда.

По словам Каролины, теперь ей приходится держать себя в ежовых рукавицах, дабы не позволить своим прихотям взять верх и "поплыть" еще больше.

«Я сейчас стараюсь не есть после шести вечера. После семи вечера вообще отказываюсь от пищи. Пью только воду. И жду, когда начнутся концерты. Потому что нагрузку на сцене ничем не заменить. Надеюсь, вскоре нам разрешат выступать. Потому как без зрителей нам всем очень тяжко», - сообщила артистка.

Напомним, Ани Лорак неожиданно скрыла стройную фигуру под мешковатым костюмом: "Аж жарко стало".

Как сообщала Politeka, непохожая на себя Ани Лорак с обстриженной челкой напугала лицом: "Будто пчелы покусали".

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