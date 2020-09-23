Зірка показала себе без одягу

Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) блиснула оголеним бюстом в компанії спекотної блондинки

Популярна модель опублікувала спекотне фото в сторіз свого Instagram, передавати Politeka.net. У кадрі Сьєнега позувала в одній рожевій спідничці, виставивши назад сідниці.

Розкішна брюнетка розпустила волосся, яке лягло хвилями на спині. Модель притулилася до своєї спекотної подружки-блондинки щокою. Обидві дивилися в камеру з-під пишних вій.

Красуні доторкнулися своїми пишними формами одна до одної. При цьому подружка Сьєнегі ще й підіймала спідничку.

Фото вийшло дуже спекотним, як раз для обкладинки дорослого журналу.

При цьому дівчата виглядали трохи невинно, завдяки грайливим вушкам у формі котячих на голові: "Бестії".

Фото не змогло зібрати багато лайків і коментарів, адже воно було оприлюднене в сторіз.

Судячи з інших постів знаменитості, її знімки швидко збирають тисячі лайків і багато переглядів.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега з'явилася в білизні ніжно-блакитного кольору, бретельки якого спустила для додачі знімку пікантності.

Модель ледь втримала свої великі достоїнства у відвертій білизні, грудям явно було тісно, а спущені бретельки дали трохи свободи.

Раніше ми писали, що Кассандра Сьєнега позувала у ванній зовсім без одягу і білизни. У воді можна побачити безліч пелюсток квітів, в яких ніжилася модель. Волосся модель заправила пов'язкою, а сама дивилася в об'єктив камери. Груди дівчина закрила пелюстками, щоб не показати зайве.

Нагадавши, Кассандра Сьєнега з "Playboy" в міні-бікіні влаштувала безсоромне шоу на роликах

Також Politeka повідомляла, що Кассандра Сьєнега з "Playboy" в міні-бікіні сміливо розсунула ніжки біля басейну

А ще Politeka писала, що Кассандра Сьєнега з "Playboy" ледь втримала сяючий бюст в мікро-бікіні