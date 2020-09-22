Відома модель Кайлі Дженнер показала себе в гарячому образі, захопивши фанатів

На фото Кайлі здалася в бікіні, яке ледве вмістило пишні форми. Красуня спокусливо нагнулася, демонструючи ефектну фігуру і спокушають місця. Модель взялася руками за волосся, роблячи фото максимально спекотним. На другому кадрі Дженнер вже потягнула за золотисту частину купальника. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 15 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ви чудово виглядаєте, дівчинка" ," ти дуже красива, елегантна, сексуальна і елегантна", "назавжди одна з моїх улюблених фотосесій з нею", "вона найкраща", "Так красиво і сексуально. Кайлі Дженнер", "у тебе прекрасне тіло", "Привіт, красуня", "спасибі, що прийшли зі мною", "Дорогоцінна, я хотів запитати тебе, як ти? Але я бачу тебе ...", "Спасибі, це мій новий головний екран".

Повідомлялося, що відома модель, бізнесвумен Кайлі Дженнер підкорила видами в червоній сукні.

Спокусниця пограла принадами на камеру. Зірка виставила ніжку з довгого розрізу, погладивши стегно рукою. Ракурс був цікавим і, здавалося, що красуня була без білизни.

Нагадавши, Кайлі Дженнер підкреслила розкішний бюст пікантним корсетом з вирізами

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