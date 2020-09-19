Представительница звездного семейства Кардашьянов – Хлои восхитила фигурой в тесном наряде

Как пишет Politeka.net, американская знаменитость, светская львица, фотомодель, актриса, бизнесвумен Хлои Кардашян любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику откровенными нарядами.

36-летняя звезда известна, прежде всего, участием со своей семьей в реалити-шоу "Семья Кардашьян".

На опубликованных кадрах красотка позирует в белых брюках и топе, демонстрируя упругую фигуру во всей красе. Длинные волосы знаменитость собрала в тугую косу, конец которой держит в руке.

Отметим, что Хлои является третьей из сестер, после Кортни и Ким, но не менее популярной. Девушка частенько публикует пикантные фотографии на своей странице в Instagram, но у нее чуть меньше подписчиков в сети, чем, например, у Кендалл или Кайли Дженнер.

Как известно, сестры из семейства Кардашьян-Дженнер являются одними из популярнейших звезд в Инстаграм, где регулярно публикуют откровенные фотосессии.

У светской львицы Крис Дженнер шестеро детей, пять из которых девочки. Троих красоток она родила в первом браке, а двоих – во втором.

Напомним, сестры Кардашьян померились красотой в роскошных нарядах, одна горячее другой.

Как сообщала Politeka, Кардашьян померилась сочными формами с бесстыжими сестричками.

Также Politeka писала, что горячие сестры Кардашьян в кожаных нарядах померились пышными формами: тройное удовольствие.