Відома модель Кайлі Дженнер похвалилася пружними формами в чорному ліфчику

Знаменита модель і популярна бізнесменка завжди привертає увагу до себе самими різними витівками. Кайлі продовжує займатися власним брендом косметики, тому в її профілі не так багато нових кадрів.

В Інстаграмі зірки все частіше миготять рекламні фото, але її знімки, на яких модель підкреслює достоїнства, продовжують бурхливо обговорювати. Після народження дочки Кайлі худла цілий рік, намагаючись привести фігуру в порядок, тому її фігура не залишає байдужими нікого.

На одному зі своїх фото Дженнер приміряла помаранчеві джинси із заниженою талією і аплікацією, а замість верху одягла бра. Образ в стилі 00-х вийшов дуже сміливим і ефектним, тому користувачі Мережі написали сотні коментарів:

"Воу виглядаєш так добре .... 🙌 ", "В порядку, цей вигляд просто приголомшливий" «" що відбувається«, " ви схожі на @arianagrande на цій картинці 💋❤️", " крихта не вміє зупинятися🔥 🔥",» цілі тіла❤❤", «звідки ви прийшли. Ти така красива, діва з небес», «Люблю Кайлі», "тут майже як Аріана Гранде", "схоже на юну Кім К".

До цього дівчина показала себе в новому образі, порадувавши фанатів.

На фото Кайлі позує в довгих штанях з розрізами з боків і коротенькому ТОПі. Красуня залишила волосся розпущеним, а сама йшла по вулиці. Дженнер впевнено трималася, епатуючи публіку. На другому кадрі зірка стояла вже біля автомобіля, показуючи ідеальний животик, а рукою трималася за двері.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Чортівка", "як лялька Барбі", " Красиво в.ні. Це добре. Сила. І неживий до лиця. Пані. Ви", "яка сексуальна дівчина", "я буквально одержимий цим поглядом так довго", "з роками вона стала більш товстою", "це поєднання досконалості", "ця картинка краще".

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