Відома модель, бізнесвумен Кайлі Дженнер у красивому купальнику показала свої соковиті достоїнства

Модель володіє шикарною фігурою, почасти і завдяки пластичним операціям, пише Politeka.net. Нерідко Кайлі публікує фото у відвертих нарядах.

Шанувальники зірки на одній з фан-сторінок опублікували архівні фото бізнесвумен, на яких вона позує в купальнику.

Ідеальна брюнетка показала свої достоїнства в різних позах. Сірий ліфчик з вирізами під грудьми, трохи відкривав види на округлості. Зірка трохи вигнулася, демонструючи вигин талії і стегон.

Плоский живіт привертав погляд і від нього неможливо було відірватися.

На першому фото модель трохи відсунула плавочки, додавши фото ще більше відвертості.

Також красуня позувала в білизні майже тілесного кольору, влаштувавшись на ліжку. Зірка закуталася в простирадлах. А вона і зовсім постає без білизни.

За вісім годин пост зібрав понад 20 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі відзначали красу моделі.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер позувала в розкішній довгій сукні з глибоким декольте і довгим розрізом на спідниці.

Модель пограла принадами на камеру. Зірка виставила ніжку з довгого розрізу, погладивши стегно рукою. Ракурс був цікавим і, здавалося, що красуня була без білизни.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер позувала в рожевому комбінезоні з пікантними вирізами.

Модель обтягнула свої шикарні груди одягом схожим на ліфчик, а свої гарної форми стегна - "велосипедками".

Пікантні розрізи оголювали частини тіла моделі, зокрема, тонку талію і пишні стегна.

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