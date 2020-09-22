Відома модель Кендіс Свейнпол, зірка Victoria's Secret, показала себе і розповіла про ідеальну зйомку

На фото Кендіс позувала зовсім без одягу і білизни. Красуня спокусливо вигнулася, демонструючи свою фігуру серед дерев. Свейнпол залишила волосся розпущеним і повернулася боком, щоб нічого не засвітити. Модель, швидше за все, для зйомки вирушила в тропічний ліс, на тлі можна побачити багато екзотичної рослинності. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Є багато красивих фотографій, зроблених протягом всієї модної кар'єри, але я вважаю, що саме ця передала мою сутність ... це завжди буде однією з моїх улюблених фотографій, на які варто подивитися. @ russelljames з днем народження! Сумую за тобою енергії і хороших вібрацій. І скаче по лісі, як фея", - написала дівчина під фото.

Фанати поставили понад 100 тисяч лайків і написали коментарі:

"Велика Богиня", "дивовижне фото", "Стронг її не описує", "мій ангел", "дика і м'яка", "Королева", "Чертовски спокусливо, ти справжній ангел".

Повідомлялося, що популярна модель Кендіс Свейнпол, яка стала колишнім ангелом бренду Victoria's Secret, з'явилася в провокаційному образі.

Ідеальна Кендіс постала абсолютно оголеною, виставивши напоказ свою пружну сідницю, друга - була прикрита кінчиком ковдри.

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