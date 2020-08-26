Перед этими кадрами невозможно устоять

Популярная модель Кэндис Свейнпол, которая является бывшим ангелом бренда Victoria’s Secret, восхитила фигурой без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Будь свободен, как океан», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Свейнпол позирует абсолютно без белья, прикрыв роскошную фигуру руками. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Вот это снимок. Наслаждение», «божественный ракурс», «до чего же красивая фигура. Загляденье», «белиссимо», «ты нереальная», «не могу налюбоваться красотой», «вот это бомба», - пишут они.

Как сообщалось ранее, экс-ангел Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол устроила горячие танцы на пляже. Роскошная модель похвасталась идеальной фигурой в сдельном купальнике.

Жаркое видео Свейнпол опубликовала на своей странице в Инстаграм. Знаменитость блистала в купальнике с принтом, похожим на окрас зебры.

Купальный наряд подчеркнул упругие ягодицы звезды, ее грудь и тонкую талию.

Напомним, ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

Как ранее сообщала Politeka, бесстыжая ангел Victoria’s Secret засветила «вишенки» в экстремальном бикини: яркий кадр

Также Politeka информировала, что звезды Victoria’s Secret показали самые сочные места в прозрачной сетке: «это надо видеть»

Модель красиво танцевала в такт музыки и выглядела счастливой - невозможно оторваться.