Відома модель Памела Андерсон показала себе в незвичайному образі, порадувавши фанатів

На фото Памела показати в чорній білизні і боді здалася в ліжку. Зірка спокусливо вигнулася, демонструючи п'яту точку перед камерою, а перехожим за вікном бюст. Модель на другому фото вже стала на карачки, а каблуки вирішила не знімати. Волосся Андерсон залишила розпущеним, роблячи свій образ трохи пошарпаним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 30 тисяч лайків і не писали коментарі, але так і хочеться сказати: "Богиня бажань, сповнена чудес".

Повідомлялося, що нев'януча голлівудська красуня Памела Андерсон, зірка серіалу "Рятувальники Малібу", розпалила пікантною фотосесією.

Зірка позувала біля плити, демонструючи в різних позах свої апетитні округлості.

Ми писали, що знаменита модель і актриса Памела Андерсон розбурхала постільною сценою у відвертому вигляді.

Халат Памели Андерсон спокусливо відчинився, забезпечивши пікантний вигляд на її об'ємний бюст.

Нагадавши, невгамовна Памела Андерсон вразила екстремальним ракурсом, залишившись без білизни

А ще Politeka писала, що Памела Андерсон спокусила формами, блиснувши "бомбами" в крихітній білизні

Також Politeka повідомляла, що Памела Андерсон приміряла "костюм Єви", похвалившись своїми коштовностями



