Известная модель Памела Андерсон показала себя в необычном виде

На фото красотка позировала в нижнем кружевном белье. Звезда стояла на кухне у плиты и нагнулась посмотреть в духовку. Памела дополнила образ босоножками и термо-перчатками. Андерсон стояла в профиль и без стыда показывала свою пятую точку и пышный бюст, который прямо свисал из-за позы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не писали под фото и не ставили лайки, но так и хочется сказать: "Идеальная, сразит наповал любого".

Сообщалось, что легендарная американская модель и актриса Памела Андерсон восхитила роскошной фигурой в пикантном наряде.

Уточним, что на опубликованном снимке Андерсон позирует в одном белье и дерзкой мини-юбке у холодильника. Голову при этом красотка засунула в морозилку. А дополнить образ знаменитость решила при помощи черных туфлей на каблуке.

Мы писали, что Памела Андерсон вспомнила молодость и взбудоражила поклонников горячим образом.

На фото Памела позировала в одном белье, лежа на животе. Соблазнительно приспустив трусики, Андерсон показала самое сокровенное место, а бюстгальтер, которые держался лишь на одной застежку дал возможность разгуляться фантазии ее поклонников.

Напомним, Памела Андерсон показала себя во всей красе в ванной на каблуках

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