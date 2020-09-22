Ольга Бузова у будувала публічні розбірки з нареченим Давидом Манукяном (Давой)

Відповідні повідомлення разом з відео поширилися по різних Телеграм-каналах.

На ньому чутно, як дівчина з голосом схожим на Бузову голосно лається з хлопцем. Інтонації молодого чоловіка сильно нагадують манеру Давида.

Перехожі запитують у передбачуваного Дави, що відбувається і той відповідає: «все нормально, братик». На питання про те, чи є свариться з ним дівчина Ольгою Бузової, він каже: «Так».

Однак ніяких підтверджень того, що на відео діяла сварка Бузової з Давою немає.

Відео з'явилося на тлі того, що в мережі поповзли чутки про сварку співачки зі своїм обранцем, і ймовірне скасування весілля. Приводом для цього послужило те, що Бузова видалила зі свого Instagram всі їхні спільні фотографії і припинила викладати Stories з бойфрендом, хоча до цього вони були практично кожен день.

У свою чергу Дава інтригував сумними статусами в stories.

При цьому деякі фани пари вважають, що вони можуть просто таким чином підігрівати інтерес до себе.

Зазначимо, раніше в Instagram лібіміци Філіпа Кіркорова Анастасії Стоцької з'явилися пікантні кадри за участю Бузової. Вони були зроблені на вечірці, присвяченій прем'єрі мюзиклу «День закоханих».

Зокрема, з'явився незвичайний знімок, на якому рудоволоса співачка в губи цілується з Ольгою Бузовою.

"Лялечка Ольга Бузова, була рада тебе бачити. І чекаю в жовтні у мене на прем'єрі мюзиклу " Шахи»", — написала Стоцька.

«У цій постановці хлопці змогли передати на 1000% статки двох закоханих та їхні сумніви. Я б дуже сильно засмутилася, якби в кінці прозвучала фраза: "весілля не буде!"»- прокоментували Захід Бузова.

Нагадаємо, що зовнішність Ольги Бузової викликала оторопь, сама на себе не схожа:"Тут дівчинці років 12".

Як повідомляла Politeka, пригнічений коханець Ольги Бузової благав про підтримку: "настрій г...".