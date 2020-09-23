Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе і розповіла про ігри
На фото Бахарі сиділа за столиком на вулиці. Зірка волосся залишила розпущеним, а образ доповнила сумочкою і яскравим манікюром. Гюль дивилася прямо в об'єктив камери, демонструючи свіжий макіяж. Як можна зрозуміти, зірка була в блузці і без білизни. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Не грай зі мною", - підписала фото Бахарі.
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Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:
"У тебе гарні очі, у тебе чарівний вигляд", "які багаті персики, матуся", "Дівчина в моїх мріях. Вона дуже схожа на тебе. Небезпечний тип", "вдивляючись в мою душу", "Абсолютно бездоганний образ"," гарячі і сексуальні очі і губи"," просто Божественна", " Ось це так!! Чудовий бюст", "смачна жінка", "як у тебе справи красиво", "хтива, життєрадісна, зачаровує, приголомшлива, чудова, красива".
Повідомлялося, що популярна модель Гюль Бахарі, також відома показала ніжний образ в ресторані.
Так, на милому кадрі в ресторані, Гюль вперше за довгий час вирішила поїсти «шкідливої» їжі і блиснула заодно чином в бежевому гольфі з вирізом на бюсті і ідеальним макіяжем.
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