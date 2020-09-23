Відома модель Кім Кардаш'ян показала себе, здивувавши нічними розвагами

На фото Кім здалася в купальнику на мотузочках. Зірка лежала у воді і демонструвала свою фігуру без сорому. Волосся було зібране назад, а сама дівчина дивилася прямо в об'єктив камери. На останньому фото Кім вже здалася в окулярах і з коктейлем в руці, занурившись у воду по груди. Про це пишете Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Нічне плавання", - написала зірка.

Фанати поставили понад мільйон лайків і написали коментарі:

"Це коса для мене‼", "Будь ласка, не розлучайся", "Мила маленька дівчинка з моєю косою", "Я люблю тебе Кіммі", "найкраще, що коли-небудь робила"," Королева", "Прекрасна фотографія", "така чудова", "вона горить, але і наші запальнички теж", " у тебе є хто-небудь?", "Ми всі чертовски добре знаємо, що вона не ходила плавати", " твої гори більше моїх. Богиня".

Повідомлялося, що знаменита світська левиця Кім Кардаш'ян показала, як вони з сестрами виглядали в купальниках 14 років тому.

На знімку молода Кім позує поруч зі своїми сестрами Кортні і Хлоєю. Судячи з усього, дівчата сидять на борту яхти. Всі три красуні позують у відкритих купальниках-бікіні, які дозволяють розглянути їх фігури у всіх подробицях.

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