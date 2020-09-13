Звезда американских реаилити-шоу Ким Кардашьян впечатлила поклонников неожиданным фото

Как правило, на странице всемирно известной модели в Инстаграм появляются лишь постановочные кадры, отснятые для рекламы одежды Ким или же фото, сделанные на отдыхе с семьей. Однако, на фан аккаунтах знаменитости можно заметить довольно много фото, сделанные во время примерки одежды, отдыха дома или же просто случайные фото.

На одном из таких кадров Ким позировала в темно-сером спортивном костюме, состоящем из простых штанов на резинке и коротенького топа без лямок. Рядом с Ким валялась ее обувь - ботильоны на тонкой шпильке и бежевый плащ. При этом сама знаменитость спокойно сидела и попивала коктейль из стакана.

Фанаты не остались равнодушны, увидев не постановочное фото:

«Совершенство шикарная», «Богиня», «Hio blangeti iko na mayengs joh 🙆‍♀️», «Всегда шикарна💕💕», «Совершенно потрясающе 😍», «Безумие 😍», «Ты серьезно, лол, это выглядит так безвкусно, прости», «Почему мне это так нравится, даже так сладкая», «Домашний наряд выглядит стильно», «Чем ты занимаешься?», «Не могу дождаться 10 продолжения !! 😍😍😍», - пишут пользователи.

Звезда является одной из тех женщин, чья фигура склонна к полноте, а обмен веществ провоцирцет быстрый набор лишнего веса. Именно поэтому после рождения ребенка Кардашьян пришлось полгода усердно тренироваться и сидеть на диете, чтобы сбросить тридцать килограмм.

Модель не привыкла оказываться в центре негатива, поэтому она показывает себя только с макияжем и идеального ракурса. Впрочем ,на фан аккаунтах появляются и простые фото знаменитости, демонстрирующие, что Ким все также имеет свои недостатки.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян порадовала поклонников почти обнаженным снимком. "Неземная" модель лежала на лепестках розовых цветов, немного выгнувшись для соблазнительного эффекта.

Звезда выбрала полупрозрачное белье, которое было очень крохотным и едва ли заметным на ее прелестях. Маленький лифчик скрыл лишь самое интимное, как и трусики.

Напомним, что Ким Кардашьян в "невидимом" белье развалилась на нежных лепестках: "Неземная".

Как сообщала Politeka, Кортни Кардашьян в розовом бикини похвасталась плоским животиком: "Самая красивая".

Также Politeka писала, что полураздетая Ким Кардашьян разлеглась на капоте, подразнив сладкими прелестями: «Богиня»