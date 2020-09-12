Звезда американских реаилити-шоу, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян похвасталась пышными формами в обтягивающем костюме

Как передает Politeka.net, свежее фото красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Девушка забралась на стол ради жаркого кадра. На ней был одет обтягивающий топ и джинсы, которые подчеркнули все самые сладкие места красотки. Ким сделала себе два хвостика, чтобы быть похожей на молоденькую девочку. На ногах у модели красовалась оригинальная обувь.

Ким выставила вперед свое бедро, что сделало ее позу весьма горячей. За день фото красотки собрало более 1,5 миллиона лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Супер», «Ты такая красивая», «Сладкая девочка», «Лучшая на всем белом свете», «Ким, ты чудо», «Страсть в каждой детали», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян вместе со своими старшими сестрами Кортни и Хлоей выпустили собственный аромат духов и снялись по этому поводу в страстной фотосессии. Красотки позировали в шелковых нарядах разного цвета. Необычные топы обтянули пышные формы красоток, а длинные юбки девушки задрали, чтобы оголить свои стройные ножки. Ким красовалась в зеленом костюме, Кортни в красном, а Хлоя выбрала синий наряд.

Напомним, что Ким Кардашьян в "невидимом" белье развалилась на нежных лепестках: "Неземная".

Как сообщала Politeka, Кортни Кардашьян в розовом бикини похвасталась плоским животиком: "Самая красивая".

Также Politeka писала, что полураздетая Ким Кардашьян разлеглась на капоте, подразнив сладкими прелестями: «Богиня».