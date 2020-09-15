Американская светская львица Ким Кардашьян уселась на пол в пикантном наряде

Звезда многочисленных реалити-шоу поделилась новым снимком на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На новом фото Ким сидит прямо на полу и фотографирует себя со вспышкой в зеркале. На ней довольно оригинальный наряд в виде черного кожаного комбинезона с короткими шортами. Глубокое декольте так и приковывает внимание к пышной груди красотки. Дополняют образ дивы высокие серые сапоги и крошечная черная сумочка.

Ким оставила свои роскошные волосы распущенными и подчеркнула свои знойные черты лица макияжем в темных тонах.

Поклонники знаменитой красотки были вне себя от радости, увидев ее в таком образе. Фото Ким тут же получило множество лайков и комментариев.

Ранее мы писали, что Ким впечатлила поклонников неожиданным фото.

На фан аккаунтах знаменитости можно заметить довольно много фото, сделанные во время примерки одежды, отдыха дома или же просто случайные фото.

На одном из таких кадров Ким позировала в темно-сером спортивном костюме, состоящем из простых штанов на резинке и коротенького топа без лямок. Рядом с Ким валялась ее обувь - ботильоны на тонкой шпильке и бежевый плащ. При этом сама знаменитость спокойно сидела и попивала коктейль из стакана.

Напомним, Ким Кардашьян похвасталась загорелыми формами в тоненьком топе: "Даже так сладкая".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян в "невидимом" белье развалилась на нежных лепестках.

Также Politeka писала, что полураздетая Ким Кардашьян разлеглась на капоте, подразнив сладкими прелестями.