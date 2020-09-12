Модель и бизнесвумен Ким Кардашьян удивила фигурой без фотошопа во время отдыха на пляже

Звезда является одной из тех женщин, чья фигура склонна к полноте, а обмен веществ провоцирцет быстрый набор лишнего веса. Именно поэтому после рождения ребенка Кардашьян пришлось полгода усердно тренироваться и сидеть на диете, чтобы сбросить тридцать килограмм.

Модель не привыкла оказываться в центре негатива, поэтому она показывает себя только с макияжем и идеального ракурса. Впрочем ,на фан аккаунтах появляются и простые фото знаменитости, демонстрирующие, что Ким все также имеет свои недостатки.

«Живот и бедра худели в последнюю очередь – это печалило меня, но я не останавливалась и упорно шла к цели. Мое тело было дряблым и бесформенным. В какой-то момент я даже отчаялась, что уже никогда не стану прежней,» - однажды рассказывала Ким во время похудения.

Как видно на снимках, звезда продолжает работать над собой и хотя недостатки все же видны, выглядит она в разы лучше, чем прежде. При этом многие считают, что звезде поздно скрываться, а следует показывать настоящую себя, чтобы избежать критики из-за фотошопа.

До этого модель похвасталась пышными формами в обтягивающем костюме. Свежее фото красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Девушка забралась на стол ради жаркого кадра.

На ней был надет обтягивающий топ и джинсы, которые подчеркнули все самые сладкие места красотки. Ким сделала себе два хвостика, чтобы быть похожей на молоденькую девочку. На ногах у модели красовалась оригинальная обувь.

Ким выставила вперед свое бедро, что сделало ее позу весьма горячей. За день фото красотки собрало более 1,5 миллиона лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Супер», «Ты такая красивая», «Сладкая девочка», «Лучшая на всем белом свете», «Ким, ты чудо», «Страсть в каждой детали», - пишут пользователи сети.

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