У мережі з'явилося несподіване фото дочки Максима Галкіна і Алли Пугачової

Знімок Лізи Галкіної з'явився на фан-сторінці в Instagram. Там вирішили подивитися, як дівчинка може виглядати через десять років. Для цього фото семирічної дівчинки пройшло обробку в спеціальному додатку.

Відзначимо, такі експерименти не припали до душі шанувальникам зоряного сімейства.

"Залиште дитину в спокої ! Шикарна дівчинка ! А яка вона буде, час покаже", "Через 10 років буде інше лице - доросле, а тут дитяче", "Навіщо гадати? Накаркати. Нехай росте. Ми педпологаем, а бог-распологает.Поприбирати. Рідна мати таке не допустила б. То її, мало не з пелюшок в наряд нареченої в фаті підносите.Це все негативи для дитини", "буде те, що буде!!! І нікому невідомо. Нехай діти ростуть здорові і без проблем", "Вона зараз, як лялечка!!! Принадність дитина!", "Нехай доросте ще ці десять років, що ви фігнею займаетесть, скоро топлес постити почнете, дайте дитині рости і розвиватися, влаштовуєте паноптикум якийсь», - пишуть в коментарях.

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