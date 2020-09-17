Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина рассмешили родителей милыми развлечениями

Видео с Лизой и Гарри Галкиными появилось на одной из фан-страниц российского звездного семейства в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На кадрах Гарри и Лиза демонстративно становятся в обнимку перед папой и мамой, привлекая к себе внимание.

«Ой, какие вы дружные!», - отмечает Пугачева за кадром.

После этого Гарри уклоняется от сестры, однако Лиза со смехом замечает на его футболке пятно от шоколадного мороженного, которое они ели раньше. При этом Пугачева отметила, что у Лизы на одежде нет ни одного пятнышка, на что девочка заметила, что «ела аккуратно».

Поклонники звездной четы тут же принялись комментировать увиденное.

«Обожаю этих деток, какие они милые, просто глаз не отвести, счастья им и их семье», «Ну до чего прелестная куколка», «Лизок задавака!», «Чудесные детки это просто счастье, со всеми частями», «Просто прелесть», - пишут люди.

До этого мы писали, что в сети неоднозначную реакцию вызвали фото Примадонны и шестилетней Лизы. На коллаже совместили снимок самой Аллы Борисовны в молодости и недавний кадр ее дочери в школьном наряде.

Мнения пользователей социальной сети разделились, ведь многие заметили сходства, а некоторые же считают, что певица и ее наследница совершенно разные и могут даже не быть кровными родственниками.

Напомним, тайна близнецов Пугачевой и Галкина: "Лиза похожа на свою маму, которую...".

Как сообщала Politeka, дети Пугачевой и Галкина счастливо прижались к дочери Орбакайте.

Также Politeka писала, что дочь Галкина и Пугачевой восхитила видом в школьном наряде, редкий кадр: "Повзрослела Лизонька".