Маленькая дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина вызвала бурю эмоций своим внешним видом

Как сообщает Politeka.net, в сети неоднозначную реакцию вызвали фото Примадонны и шестилетней Лизы. На коллаже совместили снимок самой Аллы Борисовны в молодости и недавний кадр ее дочери в школьном наряде.

Мнения пользователей социальной сети разделились, ведь многие заметили сходства, а некоторые же считают, что певица и ее наследница совершенно разные и могут даже не быть кровными родственниками:

"Зачем выставлять абсолютно чужих биологически людей рядом, спрашивать, похожи или не похожи, да, возможно, Лиза похожа на свою маму, которую никто не видел и не увидит, кто пишет, что одно лицо, ахах, слепые что ли"; "Лиза еще маленькая когда вырастет, тогда и сравнивать можно будет"; "Похожи как банан на помидор"; "Лиза копия мамы, а Гарри копия папы в детстве"; "Совершенно разные, нет ни капельки сходства,даже приблизительно"; "Какая разница, кто родил... конечно не похожи, но по документам Алла - мама, Максим - папа"; "Ничего общего, совсем разные черты лица"; "Обе симпатяжки, но не похожи. У Аллы узкие глаза, нос, лицо. У Лизы круглые глаза и лицо, широкий нос... 😏".

Стоит напомнить, что близнецы Лиза и Гарри появились на свет в 2013 году. По официальной версии, Пугачева и Галкин после десяти лет брака воспользовались услугами суррогатной матери, использовав замороженные яйцеклетки Примадонны. Впрочем, в СМИ появились слухи о том, что Алла Борисовна не является настоящей матерью малышей. Поговаривали даже, что донором яцеклетки стала ее старшая дочь - Кристина Орбакайте.

Напомним, дочь Галкина и Пугачевой восхитила видом в школьном наряде, редкий кадр: "Повзрослела Лизонька"

Как сообщала Politeka, дети Пугачевой и Галкина счастливо прижались к дочери Орбакайте: «Ох уж эти дяди-тети!».

Также Politeka писала, что энергичные дети Галкина и Пугачевой подняли "на уши" весь дом после школы: "Вот это баловники!".