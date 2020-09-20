Семилетние двойняшки певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина, Лиза и Гарри, стали уже звездами соцсети, несмотря на возраст

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек Лизы Галкиной в Инстаграм опубликовали новое фото девочки.

Малышку засняли крупным планом: Лиза с распущенными волосами позировала в белой футболке с нашивками в виде диких кошек. Белокурая дочка артистов кротко улыбнулась в камеру. Для тех, кто следит за жизнью звездной семейки заметно, как меняется лицо девочки: младенческие черты сменяются на более взрослые.

"Ангельские глазки у Лизы 😍", - подписано фото.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, восторгаясь внешностью Лизы. Примечательно, что один из комментирующих предрек несчастье, которое скоро может обрушиться на малышку.

"Копия папочка"

"Королевские дети. Элита. Воспитанные и очень смышлённые детки, Лиза особенно. Воспитание на высшем уровне"

"Хитренькие и озорные! 😂"

"Почему это я не вижу...вижу не очень благоприятный гороскоп - опасность от воздушных полетов....от молний...циклонов"

"Лиза вообще богиня😍"

"❤️......и щёчки и губки и носик и в целом ангелочек!!!!"

"На мамочку ?, нет никакого сходства !"

"Шаловливый вид , что же было за секунды до вспышки?"

"Ребёнок как ребёнок. Сделали из малышки икона стиля. Смешно🤗"

Ранее мы сообщали, в этом году Лиза и Гарри пошли в первый класс. Фото, на котором они предстали в школьной форме, произвело фурор. Сестричка нежно обняла братика за талию, положив голову ему на плечо.

«Какие же красивые детки!!😘🤗🤗», «Умницы и красавцы!!! Побольше пятерок!!!», «Такие милые», «Какие они дружные такое добро от них. Повзрослели и такие серьезные», - растрогались в сети.

Напомним, тайна близнецов Пугачевой и Галкина: "Лиза похожа на свою маму, которую...".

Как сообщала Politeka, дети Пугачевой и Галкина счастливо прижались к дочери Орбакайте.