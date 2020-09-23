Відома модель Демі Роуз показала себе і розповіла про свою філософію

На фото Демі здалася в жовтій сукні з величезним декольте. Роуз доповнила образ чорною сумочкою, а волосся вирішила залишити розпущеним. Красуня стояла на тлі стіни, демонструючи пружні груди, яка ледве вмістилася в наряд красуні. Відразу можна помітити, що модель не дуже любить носити білизну. Про етомм пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"У всьому, крім вас самих, немає сенсу", - написала Демі.

Фанати поставили майже 300 тисяч лайків і написали коментарі:

"Така красива", "приголомшлива", "як завжди красиво", "шалено красива", "Солодка", "Дитинко", "я хочу поцілувати тебе солодко", "Така приголомшливо красива Малятко", "Ти виглядаєш так здорово", " Демі, Ти така приголомшлива і чудова. Мені подобаються твої красиві очі, твої чуттєві губи, твоє чарівне обличчя і твоє Вогняне і ефектне, дійсно питальне тіло !!!".

Повідомлялося, що відома модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз розбурхала знімком на заході сонця.

Дівчина приміряла чорний монокіні і показала пружні сідниці на тлі яскравого сонячного заходу біля узбережжя. Ось як відреагували шанувальники на чергове «белфі» (селфі, на якому основний акцент зроблений на сідницях).

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