Известная модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", ошеломила красочными снимками

Как сообщает Politeka.net, каждая публикация модели Деми Роуз в Instagram набирает несколько сотен тысяч лайков и невероятное количество комментариев. Даже находясь на карантине, она продолжает публиковать соблазнительные снимки перед которыми невозможно устоять.

В сети существует много фанатских групп, на которых пользователи сети делятся яркими кадрами с моделью. Несколько часов назад в сети появились откровенные снимки девушки, на которых она позировали лишь в бикини.

Модель позировала в красочной пещере с подземным озером. При этом она предстала с распушенными волнистыми волосами, которые спадали на ее плечо. Соблазнительный и слишком откровенный образ завершали макияж с глянцевым блеском на губах и нежным румянцем на щеках, распахнутыми ресницами и невинное выражение лица.

А также пикантный наряд – звезда надела бирюзовое бикини, состоящее из тонких полос. Деми сбросила лифчик, а грудь девушка прикрыла руками, оставив поклонникам поле для фантазии.

Для чего знаменитой красавице создали столь яркий образ, она не уточнила. По всей видимости, девушка готовит новую фотосессию в этой локации. Пользователи сети были ошеломлены увиденным и засыпали ее комплиментами.

"Ты прекрасная, милая и красивая женщина 💗💗😘😘💯", "Красивая верхняя часть, горячая красивая женщина, дарю поцелуй ❤️😍🔥❤️😍🔥❤️😍🔥", "Аппетитная и изысканная дамочка", "Ваше тело непревзойденное сияние и произведение искусства", "Омг красивое тело, просто сладкая детка", "Прекрасная королева заслуживает цветов 🌹👑".

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике.