Известная модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", ошеломила красочными снимками
Как сообщает Politeka.net, каждая публикация модели Деми Роуз в Instagram набирает несколько сотен тысяч лайков и невероятное количество комментариев. Даже находясь на карантине, она продолжает публиковать соблазнительные снимки перед которыми невозможно устоять.
В сети существует много фанатских групп, на которых пользователи сети делятся яркими кадрами с моделью. Несколько часов назад в сети появились откровенные снимки девушки, на которых она позировали лишь в бикини.
Украинцев отрезвят новым ужесточением карантина, в Кабмине уже предупредили: "В течение 14 дней..."
Забеременевшая от престарелого Петросяна помощница вывалила скандальную правду: "Не самое простое время"
Нацбанк после скандала вводит в обращение новые деньги, как они выглядят: "С 15 сентября..."
Располневшая Каменских обтянула попу леопардовыми лосинами и спела под фанеру: "Черти-NK-что"
Модель позировала в красочной пещере с подземным озером. При этом она предстала с распушенными волнистыми волосами, которые спадали на ее плечо. Соблазнительный и слишком откровенный образ завершали макияж с глянцевым блеском на губах и нежным румянцем на щеках, распахнутыми ресницами и невинное выражение лица.
А также пикантный наряд – звезда надела бирюзовое бикини, состоящее из тонких полос. Деми сбросила лифчик, а грудь девушка прикрыла руками, оставив поклонникам поле для фантазии.
Для чего знаменитой красавице создали столь яркий образ, она не уточнила. По всей видимости, девушка готовит новую фотосессию в этой локации. Пользователи сети были ошеломлены увиденным и засыпали ее комплиментами.
"Ты прекрасная, милая и красивая женщина 💗💗😘😘💯", "Красивая верхняя часть, горячая красивая женщина, дарю поцелуй ❤️😍🔥❤️😍🔥❤️😍🔥", "Аппетитная и изысканная дамочка", "Ваше тело непревзойденное сияние и произведение искусства", "Омг красивое тело, просто сладкая детка", "Прекрасная королева заслуживает цветов 🌹👑".
Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.
Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.
Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике.