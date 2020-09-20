Британская модель Деми Роуз, которую называют копией американской звезды Ким Кардашьян, восхитила фигурой на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Я люблю Ибицу», - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на опубликованных кадрах Роуз позирует лежа в крохотном купальнике, из-за чего формы буквально «выпрыгивают» наружу. На других фотографиях красотка все в том же наряде пьет сок, демонстрируя роскошный вид сверху.

Лицо при этом знаменитость решила прикрыть при помощи кепки.

Однако поклонников звезда лишила возможности что-либо сказать, поскольку кадры были опубликованы в Сторис.

Как сообщалось до этого, инста-дива Деми Роуз покрасовалась пышной фигурой в откровенном купальнике.

Красотка, прославившаяся как «британская Кардашьян», любит демонстрировать свои впечатляющие формы в открытых нарядах, нижнем белье и, конечно же, купальниках. Деми в очередной раз напомнила, что ей действительно есть, что показать.

Так, на новых снимках она позирует под открытым небом на фоне живописных валунов. На модели необычный купальник с черным низом и белым верхом, а также накладными полупрозрачными рукавами.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике.