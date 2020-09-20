Известная модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", показала идеальный ракурс сзади

В этот раз пышногрудая модель показала, что может покорять далеко не одним бюстом. Обладательница привлекательной фигуры далеко не всегда была такой уверенной в себе. В подростковом возрасте Деми комплексовала по поводу своих пышных форм и даже получила проблемы с желудком из-за экстремального похудения при котором голодала, чтобы избавиться от лишнего веса.

После того, как девушка поняла: голодать и менять себя не выход – она изменила подход к восприятию критики окружающих. Теперь девушка является кумиром для миллионов девушек, ведь знает, как это – иметь недостатки. Свои ягодицы и бюст теперь Деми подчеркивает бельем с самым дерзким дизайном. На одном из фото, к примеру, Роуз появилась в белом комплекте с стильной разноцветной вставкой на укороченном топике.

Девушка похвасталась ягодицами во всей красе с пикантного ракурса сзади и получила несколько сотен комментариев в ответ:

«Богатая и мощная девушка с пышными ягодицами», «Huuuu ❤️❤️❤️huuuu Кто это не оценит? Ох уж этот вид сзади..», «Красивый вид сзади», «Такую попу поздно скрывать конечно», «Это круче, чем у Кардашьян», «Здравствуй, выглядишь очень круто», «Хрустальная гавань», «Какой художник сотворил такую красоту», «как всегда великолепная женщина», «Это соблазняет, правда».

Мы также писали, что каждая публикация модели Деми Роуз в Instagram набирает несколько сотен тысяч лайков и невероятное количество комментариев. Даже находясь на карантине, она продолжает публиковать соблазнительные снимки перед которыми невозможно устоять.

В сети существует много фанатских групп, на которых пользователи сети делятся яркими кадрами с моделью. Несколько часов назад в сети появились откровенные снимки девушки, на которых она позировали лишь в бикини.

Модель позировала в красочной пещере с подземным озером. При этом она предстала с распушенными волнистыми волосами, которые спадали на ее плечо. Соблазнительный и слишком откровенный образ завершали макияж с глянцевым блеском на губах и нежным румянцем на щеках, распахнутыми ресницами и невинное выражение лица.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике