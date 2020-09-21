Переможець українського кулінарного шоу "Майстер Шеф" Євген Клопотенко розповів, як приготувати соковиті чебуреки в домашніх умовах

Пост про це він опублікував у себе в Instagram, передає Politeka.

"Чебуреки - це смажене щастя. Хрумтить, сік тече, голова паморочиться. Метелики в роті тільки при одній думці про це божевілля. Не знаю, як ви, Але я хочу з'їсти їх тут і зараз. Не можу себе стримувати", - йдеться в повідомленні.

Чебуреки з м'ясом: покроковий рецепт

Порція: 8-12 шт.

Час підготовки: 40 хвилин

Час приготування: 15 хвилин

Тісто для чебуреків:

600 грамів борошна

250 мл води (50 градусів)

1 ч. л. солі

1 ч. л. цукру

1 ч. л. оцту

1 ст. л. олії

Начинка для чебуреків:

800 грамів яловичого фаршу

1 великий лук

2 зубчики часнику

1 ст. л. зіри

200 мл води

Сіль / перець

Масло для смаження

Як приготувати домашні чебуреки

Замісити тісто для чебуреків. До борошна додайте чайну ложку солі, цукру й оцту, а також одну столову ложку масла і 250 мл теплої води. Все це замісити й оберніть харчовою плівкою, після чого відправте в холодильник на пів години.

В цей час приготуйте начинку: цибулю дрібно поріжте і додайте до фаршу, разом з двома зубчиками часнику (пропустити через чеснокодавку). Доведіть до смаку сіллю і перцем, після чого додайте столову ложку зіри. Після цього розведіть фарш у 200 мл дуже холодної води та вимішайте його.

Як зробити чебуреки

Розділіть тісто на 8-12 кульок і розкачайте їх в тонкий пласт. На одну половину викладіть начинку і накрийте другою половиною, закріпивши з країв зубчиками вилки.

На добре розігрітій сковороді з великою кількістю масла підсмажте чебуреки з обох сторін до рум'яної скоринки.

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