Переможець українського кулінарного шоу "Майстер Шеф" Євген Клопотенко розповів, як приготувати соковиті чебуреки в домашніх умовах
Пост про це він опублікував у себе в Instagram, передає Politeka.
"Чебуреки - це смажене щастя. Хрумтить, сік тече, голова паморочиться. Метелики в роті тільки при одній думці про це божевілля. Не знаю, як ви, Але я хочу з'їсти їх тут і зараз. Не можу себе стримувати", - йдеться в повідомленні.
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Порція: 8-12 шт.
Час підготовки: 40 хвилин
Час приготування: 15 хвилин
Тісто для чебуреків:
- 600 грамів борошна
- 250 мл води (50 градусів)
- 1 ч. л. солі
- 1 ч. л. цукру
- 1 ч. л. оцту
- 1 ст. л. олії
Начинка для чебуреків:
- 800 грамів яловичого фаршу
- 1 великий лук
- 2 зубчики часнику
- 1 ст. л. зіри
- 200 мл води
- Сіль / перець
- Масло для смаження
Як приготувати домашні чебуреки
Замісити тісто для чебуреків. До борошна додайте чайну ложку солі, цукру й оцту, а також одну столову ложку масла і 250 мл теплої води. Все це замісити й оберніть харчовою плівкою, після чого відправте в холодильник на пів години.
В цей час приготуйте начинку: цибулю дрібно поріжте і додайте до фаршу, разом з двома зубчиками часнику (пропустити через чеснокодавку). Доведіть до смаку сіллю і перцем, після чого додайте столову ложку зіри. Після цього розведіть фарш у 200 мл дуже холодної води та вимішайте його.
Як зробити чебуреки
Розділіть тісто на 8-12 кульок і розкачайте їх в тонкий пласт. На одну половину викладіть начинку і накрийте другою половиною, закріпивши з країв зубчиками вилки.
На добре розігрітій сковороді з великою кількістю масла підсмажте чебуреки з обох сторін до рум'яної скоринки.
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