Победитель украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко раскрыл рецепт вкусных кабачков
Известный повар опубликовал рецепт блюда в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.
"Женя не делится едой. Особенно, если это кабачковые оладьи с сыром. Даже не просите кусочек. Вот возьмите и приготовьте их сами по моему рецепту", - написал Клопотенко, отметив - оладьи получаются настолько вкусными, что ни с кем не захочется делиться.
Как отметил повар, он не думал, что блюдо из, казалось бы, простых ингредиентов получится настолько вкусным.
"Хотел все сделать довольно классически, но мозг завопил, рука дрогнула, и я случайно бросил в тесто сыр, грибы и кукурузу", - поделился секретом шеф-повар.
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По словам Евгения, грибы добавили плотности, кукуруза - хруста и сладости, а сыр - вкуса.
Ингредиенты (по вкусу и на глаз):
- 1 небольшой кабачок;
- 1 яйцо;
- 3-4 ст.л. муки;
- кукуруза (свежая/консервированная/ замороженная);
- сырые шампиньоны;
- петрушка;
- тертый сыр;
- соль перец;
Приготовление:
Потереть кабачок на крупной терке, добавить кукурузу, шампиньоны, соль, перец, яйцо, мелко нарезанную петрушку, тертый сыр (не тереть "в кашу"), столовую ложку сметаны. Все перемешать, добавить муки, снова перемешать и пожарить.
"Есть нужно с йогуртом. Можно полить лимоном и добавить чеснок", - добавил Клопотенко. Также сыр можно вложить внутрь небольшими кусочками во время жарки, чтобы тот в итоге тянулся.
"Читаю ваши тексты не столько ради рецепта, а как же мне импонирует ваш стиль написания, хочется дочитать каждую буковку, вероятно как и оладьи доесть до последней крошки!!! Вкусные тексты, как и рецепты 👍👍👍", - написала одна из пользовательниц сети.
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