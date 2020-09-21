Українська співачка Наталія Могилевська похвалилася розкішною фігурою в чорній сукні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Як думаєте, жінці важливо вміти готувати і добре прибирати або просто бути красивою?» - йдеться в повідомленні.
На опублікованій фотографії Могилевська демонструє дивовижну фігуру, вбравшись в чорну сукню і ефектно крокуючи у своїх справах.
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"Ах, яка жінка" «" ви прям цвітете", " нехай просто красива знайде собі такого ж просто красивого і нехай поживуть!!! Кожен сам для себе вибирає, що для нього важливіше!!! А в сім'ї кожен повинен один одному допомагати", "красуня", - пишуть її шанувальники.
До цього повідомлялося, що Наталія Могилевська попросила в українців поради про те, як їй краще вести наступні випуски шоу «Танці з зірками»
Так, співачка вирішила дізнатися, якою мовою їй варто вести улюблене багатьма шоу.
"Друзі! Хочу звернутися до всіх з питанням. Як думаєте, мені варто продовжувати в проектах говорити російською або переходити поступово на українську? Але тоді ми розуміємо, що найближчим часом я буду звучати в ефірі не ідеально», - написала Могилевська.
Вона також поділилася фото, на якому позує на сцені «Танці з зірками» в розкішній леопардовій сукні.
Нагадавши, помолоділа Могилевська без сорому посвітила бюстом у вбранні з декольте.
Як повідомляла Politeka, помолоділа Могилевська запаморочила голову пікантним виглядом в гримерці.
Також Politeka писала, що Могилевська вбила наповал кадрами з Дорофєєвою, Джамалою і Поляковою.