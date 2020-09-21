Українська співачка Наталія Могилевська похвалилася розкішною фігурою в чорній сукні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Як думаєте, жінці важливо вміти готувати і добре прибирати або просто бути красивою?» - йдеться в повідомленні.

На опублікованій фотографії Могилевська демонструє дивовижну фігуру, вбравшись в чорну сукню і ефектно крокуючи у своїх справах.

"Ах, яка жінка" «" ви прям цвітете", " нехай просто красива знайде собі такого ж просто красивого і нехай поживуть!!! Кожен сам для себе вибирає, що для нього важливіше!!! А в сім'ї кожен повинен один одному допомагати", "красуня", - пишуть її шанувальники.

До цього повідомлялося, що Наталія Могилевська попросила в українців поради про те, як їй краще вести наступні випуски шоу «Танці з зірками»

Так, співачка вирішила дізнатися, якою мовою їй варто вести улюблене багатьма шоу.

"Друзі! Хочу звернутися до всіх з питанням. Як думаєте, мені варто продовжувати в проектах говорити російською або переходити поступово на українську? Але тоді ми розуміємо, що найближчим часом я буду звучати в ефірі не ідеально», - написала Могилевська.

Вона також поділилася фото, на якому позує на сцені «Танці з зірками» в розкішній леопардовій сукні.

Нагадавши, помолоділа Могилевська без сорому посвітила бюстом у вбранні з декольте.

Як повідомляла Politeka, помолоділа Могилевська запаморочила голову пікантним виглядом в гримерці.

Також Politeka писала, що Могилевська вбила наповал кадрами з Дорофєєвою, Джамалою і Поляковою.