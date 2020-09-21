Украинская певица Наталья Могилевская похвасталась роскошной фигурой в черном платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Как думаете, женщине важно уметь готовить и хорошо убирать или просто быть красивой?» - говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии Могилевская демонстрирует изумительную фигуру, нарядившись в черное платье и эффектно шагая по своим делам.

«Ах, какая женщина», «вы прям цветете», «Пусть просто красивая найдет себе такого же просто красивого и пусть поживут!!! Каждый сам для себя выбирает, что для него важнее!!! А в семье каждый должен друг другу помогать», «красотка», - пишут ее поклонники.

До этого сообщалось, что Наталья Могилевская попросила у украинцев совета о том, как ей лучше вести следующие выпуски шоу «Танці з зірками»

Так, певица решила узнать, на каком языке ей стоит вести любимое многими шоу.

«Друзья! Хочу обратиться ко всем с вопросом. Как думаете, мне стоит продолжать в проектах говорить на русском или переходить постепенно на украинский? Но тогда мы понимаем, что ближайшее время я буду звучать в эфире не идеально», - написала Могилевская.

Она также поделилась фото, на котором позирует на сцене «Танці з зірками» в роскошном леопардовом платье.

Напомним, помолодевшая Могилевская без стыда посветила бюстом в наряде с декольте.

Как сообщала Politeka, помолодевшая Могилевская вскружила голову пикантным видом в гримерке.

Также Politeka писала, что Могилевская сразила наповал кадрами с Дорофеевой, Джамалой и Поляковой.