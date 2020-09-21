Зірка "Величного століття» Мер'єм Узерлі, яка зіграла роль Гюррем Султан, вразила ніжним образом у незвичайному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованих знімках Узерлі позує в білосніжному топі й жакеті, ефектно заглядаючи в камеру. Руки при цьому красуня вирішила закинути за голову, виставивши напоказ ідеальне волосся.

Ще на одній опублікованій фотографії Узерлі позує напівбоком, прикривши обличчя рукою.

"Ти мій ідол», «ти така солодка", "красоточка. Можна мінімум 10 років Скинути», «супер виглядаєш», «вай, яка красуня», «прекрасна», - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що німецько-турецька актриса Мер'єм Узерлі, яка прославилася виконанням головної ролі в серіалі «Величне століття», вразила ніжною красою.

Дівчина була у звичайній чорній майці. Її руки й плечі були оголені. Актриса позувала на чорному тлі, завдяки чому її тіло прекрасно відтінялося світлом.

Виглядала Узерлі чарівно, від її обличчя просто неможливо відірвати погляд, про що в коментарях написали шанувальники. На фото можна розглянути пухкі губи зірки, її виразне підборіддя і неймовірні очі.

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі зізналася у вагітності, фото майбутньої мами: "З'явиться на світ в...".

Як повідомляла Politeka, зірка "Величного століття "здивувала ідеальними рисами, показавшись зблизька:" Мер'єм, яка ж...".

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