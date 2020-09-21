Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли, которая сыграла роль Гюррем Султан, поразила нежным образом в необычном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных снимках Узерли позирует в белоснежном топе и жакете, эффектно заглядывая в камеру. Руки при этом красотка решила закинуть за голову, выставив напоказ идеальные волосы.

Еще на одной опубликованной фотографии Узерли позирует полубоком, прикрыв лицо рукой.

«Ты мой идол», «ты такая сладкая», «красоточка. Можно минимум 10 лет скинуть», «супер выглядишь», «вай, какая красавица», «прекрасная», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, прославившаяся исполнением главной роли в сериале «Великолепный век», поразила нежной красотой.

Девушка была в обычной черной майке. Ее руки и плечи были оголены. Актриса позировала на черном фоне, благодаря чему ее тело прекрасно оттенялось светом.

Выглядела Узерли чарующе, от ее лица просто невозможно оторвать взгляд, о чем в комментариях написали поклонники. На фото можно рассмотреть пухлые губы звезды, ее выразительный подбородок и невероятные глаза.

Напомним, что Мерьем Узерли призналась в беременности, фото будущей мамы: "Появится на свет в...".

Как сообщала Politeka, звезда "Великолепного века" изумила идеальными чертами, показавшись вблизи: "Мерьем, какая же...".

Также Politeka писала, что Мерьем Узерли ослепила красотой, показав лицо вблизи: «Такая счастливая».