Молодша сестра української співачки Світлани Лободи Ксенія похвалилася розкішною фігурою під час фотосесії на морі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Зміни свої думки, і ти зміниш свій світ...» - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімку Ксенія Лобода позує в зеленій сукні з вирізом, ефектно демонструючи ідеальний загар. На іншому знімку дівчина вирішила красиво задерти ногу, посвітивши неймовірними вигинами, що привело в захват її шанувальників.

"Ви красуня", "супер виглядаєш»," вау, ось це вид", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що молодша сестра української співачки Світлани Лободи, Ксенія показала нове фото, яке нікого не залишило байдужим.

Тоді 28-річна красуня відпочивала на морському узбережжі й регулярно ділиться свіжими фотографіями на своїй сторінці в Instagram.

На новому фото сестра Лободи була одягнена в яскраво-рожевий купальник. У кадр потрапила тільки верхня його частина, оскільки дівчина знімала себе самостійно. Образ відпочиваючої красуня доповнила великим солом'яним капелюхом і рожевими сонцезахисними окулярами у формі котячого ока.

Нагадаємо, що молодша сестра Лободи в незвичайному топі показала свої форми у всій красі: можна тільки позаздрити.

Як повідомляла Politeka, Лобода в занадто тісному корсеті влаштувала спекотні танці перед камерою:"ніби знову 20".

Також Politeka писала, що сестра Лободи в золотій сукні затьмарила співачку, Брежнєва не встояла: "вогонь, Світлана відпочиває!".