Молодша сестра української співачки Світлани Лободи Ксенія похвалилася розкішною фігурою під час фотосесії на морі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Зміни свої думки, і ти зміниш свій світ...» - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на знімку Ксенія Лобода позує в зеленій сукні з вирізом, ефектно демонструючи ідеальний загар. На іншому знімку дівчина вирішила красиво задерти ногу, посвітивши неймовірними вигинами, що привело в захват її шанувальників.
"Ви красуня", "супер виглядаєш»," вау, ось це вид", - пишуть вони.
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До цього ми розповідали, що молодша сестра української співачки Світлани Лободи, Ксенія показала нове фото, яке нікого не залишило байдужим.
Тоді 28-річна красуня відпочивала на морському узбережжі й регулярно ділиться свіжими фотографіями на своїй сторінці в Instagram.
На новому фото сестра Лободи була одягнена в яскраво-рожевий купальник. У кадр потрапила тільки верхня його частина, оскільки дівчина знімала себе самостійно. Образ відпочиваючої красуня доповнила великим солом'яним капелюхом і рожевими сонцезахисними окулярами у формі котячого ока.
Нагадаємо, що молодша сестра Лободи в незвичайному топі показала свої форми у всій красі: можна тільки позаздрити.
Як повідомляла Politeka, Лобода в занадто тісному корсеті влаштувала спекотні танці перед камерою:"ніби знову 20".
Також Politeka писала, що сестра Лободи в золотій сукні затьмарила співачку, Брежнєва не встояла: "вогонь, Світлана відпочиває!".