Зірка Victoria's Secret Жизель Олівейра похвалилася ідеальними формами в спортивному вбранні, ефектно його приспустивши

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"...це магія. Які відео ваше улюблене?» - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Олівейра позує в облягаючому чорному топі, ефектно демонструючи пружні форми на камеру. Штани при цьому красуня вирішила приспустити, засвітивши тату на пікантному місці.

"Богиня", "вау, як добре виглядаєш",» вогонь«,» найкрасивіша королева, яку я бачив«,» ракета", - пишуть її шанувальники.

До цього ми писали, що модель Жизель Олівейра, відома своїми проходками на Victoria's Secret Fashion Show, продемонструвала ідеальне тіло в топі-корсеті.

Так, Олівейра приміряла відвертий чорний топ з оригінальним візерунком і блискавкою посередині, який вдало підкреслив тонку талію, пружний бюст і витончені плечі моделі. Доповнили образ чорні джоггери, зібрані в акуратний пучок волосся і невеликі кільця-сережки. Смаглява красуня використовувала мінімум макіяжу, продемонструвавши ідеальну шкіру і тонкі риси обличчя.

Нагадавши, гаряча брюнетка з Victoria's Secret нахилилася на камеру в сміливому ТОПі без білизни.

Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра з Victoria's Secret стиснула бюст тісним корсетом, засвітивши зайве:»Принцеса Бразилії".

Також Politeka писала, що модель Victoria's Secret без сорому і купальника побешкетувала на пірсі: таке тіло не можна ховати.