Молодая бразильская модель Жизель Оливейра, которая прославилась благодаря участию в показах Victoria’s Secret, взбудоражила жаркими кадрами на улице

Как передает Politeka.net, серию фото красотка опубликовала у себя в Инстаграм. Жизель выбрала для выхода в свет тесный корсет бежевого цвета. Красотка так сильно затянула наряд, что ее пышная грудь так и норовила выпрыгнуть наружу. Было видно, что модели достаточно тяжело позировать в таком наряде.

Вниз Оливейра надела штаны. Она позировала на фоне пальм и выглядела превосходно.

За четыре часа ее пост собрал почти 10 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Став владелицей Нью-Йорка, она стала владелицей и Лос-Анджелеса», «Великолепно», «Огонь», «Милашка», «Эти глаза!», «Маленькая принцесса Бразилии», «Так прекрасно», «Ангел», - пишут пользователи сети.

Как известно, Жизель Оливейра стала широко известной благодаря Victoria’s Secret, но модель активно снимается и для других компаний. Она выходила на подиум для Dolce&Gabbana, Ralph Lauren и Tory Burch. Кроме этого, Жизель снималась для Vogue, Elle, L'Officiel и Harper's Bazaar.

Ранее мы писали, что Оливейра поделилась смелым кадром из бассейна. Девушка выставила напоказ свою «пятую точку».

Напомним, что Жизель Оливейра подразнила прелестями в тесном топе, как у Бритни Спирс: «Сладкие».

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра без стыда и купальника пошалила на пирсе: такое тело нельзя прятать.

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра понежилась на солнце, оголив аппетитные места: жаркие кадры.