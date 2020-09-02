Известная модель Жизель Оливейра показала себя в максимально жарком ракурсе, устроив фурор

На фото Жизель позировала без одежды и белья. Красотка присела на корточки на деревянном пирсе, который выходил в акваторию водоема. Волосы Оливейра решила оставить распущенными, а интересные места мастерски прикрыла сумочкой и ногой. Звезда не отводила взгляд от камеры, благодаря чему снимок вышел очень горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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AS CORES da ESTAÇÃO! As it-bags trazem elementos naturais em um design pensado para evidenciar a beleza dos looks da temporada. Confira! #AcessoriosMR #MorenaRosa Ref: 10000302372

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Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:

"Какая идеальная", "Бедная модель, обнаженная для рекламы сумочки, кошелек покупают в основном женщины, которых я хочу, чтобы другие женщины были в обнаженном виде с другой женщиной, для меня - нет", "Моя дорогая", "Бомбита, просто восторг от такой модели".

Мы сообщали, что супермодель и один из «ангелов» Victoria’s Secret Жизель Оливейра сверкнула фигурой во время отдыха.

Так, на опубликованных кадрах Оливейра позирует во время отдыха в бассейне, элегантно умостившись на надувном лебеде. Крохотный топ красотки максимально оголял роскошные изгибы модели.

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