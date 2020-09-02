Известная модель Жизель Оливейра показала себя в максимально жарком ракурсе, устроив фурор

На фото Жизель позировала без одежды и белья. Красотка присела на корточки на деревянном пирсе, который выходил в акваторию водоема. Волосы Оливейра решила оставить распущенными, а интересные места мастерски прикрыла сумочкой и ногой. Звезда не отводила взгляд от камеры, благодаря чему снимок вышел очень горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:

"Какая идеальная", "Бедная модель, обнаженная для рекламы сумочки, кошелек покупают в основном женщины, которых я хочу, чтобы другие женщины были в обнаженном виде с другой женщиной, для меня - нет", "Моя дорогая", "Бомбита, просто восторг от такой модели".

Мы сообщали, что супермодель и один из «ангелов» Victoria’s Secret Жизель Оливейра сверкнула фигурой во время отдыха.

Так, на опубликованных кадрах Оливейра позирует во время отдыха в бассейне, элегантно умостившись на надувном лебеде. Крохотный топ красотки максимально оголял роскошные изгибы модели.

Напомним, брюнетка из Victoria’s Secret задрала платье и страстно прижалась к горячей подружке

А еще Politeka писала, что жгучая брюнетка из Victoria’s Secret сразила развратной позой в купальнике

Также Politeka сообщала, что знойная звезда Victoria’s Secret подразнила прелестями в тесном топе, как у Бритни Спирс



