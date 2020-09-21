Російська телеведуча Настя Івлєєва, відома завдяки проекту "Орел і Решка", похвалилася красою на тлі заходу сонця

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованих знімках Івлєєва позує в сукні в червону квітку на тлі заходу. На задньому тлі можна помітити море. Доповнювали образ красуні окуляри та елегантне кольє.

Уточнимо, що кадри знаменитість ніяк не підписала, хоча її шанувальники прийшли в захват від побаченого.

"Блін, ось дивишся на фотки й прям хочеться посміхатися💔 вони прям випромінюють якесь тепло», «Івлєєва така зайка», «ну милашка, до неподобства», «Мати, я осліп», «ікона», «краща! Балуєш нас", "така кішечка, господи», "красива, супер просто", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що телеведуча Анастасія Івлєєва вразила шанувальників зухвалою красою

На знімку, стилізованому під малюнок з коміксів, Настя позує на тлі Ростової лінійки нібито в поліцейському департаменті. На ній-біла футболка з малюнком, щільно облягає тіло і демонструє відсутність бюстгальтера, і чорний хутряний жакет. Настя зухвало дивиться в камеру, тримаючи одну руку на боці, а другий притримуючи комір.

Нагадаємо, що Настя Івлєєва в напівпрозорій блузі засвітила зайву частину тіла:"гармата".

Як повідомляла Politeka, зухвала Івлєєва пограла язичком, розбурхавши гарячим чином: «крутіше Дуа липи».

Також Politeka писала, що Івлєєва застигла в пікантній позі, показавши себе без прикрас: «Мерлін Монро 2020».