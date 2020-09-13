Звезда "Орла и Решки", известная телеведущая Настя Ивлеева вновь подверглась критике из-за нового образа

Как передает Politeka.net, свежие фото красотка опубликовала у себя в Инстаграм. На снимке телеведущая была одета в яркую толстовку. На голове у нее были сделаны яркие хвостики. Девушка сделала селфи и поиграла языком на камеру.

«Доброе утро, любимки», - подписала пост звезда.

За два часа пост Ивлеевой собрал почти 260 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов, но нашлись и те, кто раскритиковал артистку за подражание британской певице Дуа Липе.

«Может хватит косить под Липу Дуа?)», «Вот приятно проснуться, а Настюшка уже фоточку выложила», «Тебе таааак подходит эта причёска! Просто нереалка», «такая красивая, я не могу!», «Утро начинается с Настюшки», «Лучшая, круче Дуа Липы, как от такой не кайфовать?», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Настю не первый раз обвиняют в том, что она повторяет образы за Липой. Речь идет о прическе, цвете волос и даже фирменном языке, с которым так любит фотографироваться британская звезда. Впрочем, сама Ивлеева не отрицает, что порой вдохновляется образами певицы, и не видит в этом ничего плохого.

Напомним, что Ивлеева удивила резкой сменой имиджа: «О, Дуа Липа, здравствуйте!».

Как сообщала Politeka, дерзкая Ивлеева застыла в пикантной позе, показав себя без прикрас: «Мерлин Монро 2020».

Также Politeka писала, что полураздетую Ивлееву из «Орла и решки» подняли на смех за фото в обносках: «Стиль Тарзана».