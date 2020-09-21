Российская телеведущая Настя Ивлеева, известная благодаря проекту «Орел и Решка», похвасталась красотой на фоне заката

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных снимках Ивлеева позирует в платье в красный цветок на фоне заката. На заднем фоне можно заметить море. Дополняли образ красотки очки и элегантное колье.

Уточним, что кадры знаменитость никак не подписала, хотя ее поклонники пришли в восторг от увиденного.

«Блин, вот смотришь на фотки и прям хочется улыбаться💔 они прям излучают какое то тепло», «Ивлеева такая зайка», «ну милашка, до безобразия», «Мать, я ослеп», «икона», «лучшая! Балуешь нас», «такая кошечка, господи», «красивая, супер просто», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что телеведущая Анастасия Ивлеева поразила поклонников дерзкой красотой

На снимке, стилизованном под рисунок из комиксов, Настя позирует на фоне ростовой линейки якобы в полицейском департаменте. На ней – белая футболка с рисунком, плотно облегающая тело и демонстрирующая отсутствие бюстгальтера, и черный меховой жакет. Настя вызывающе смотрит в камеру, держа одну руку на боку, а второй придерживая воротник.

Напомним, что Настя Ивлеева в полупрозрачной блузе засветила лишнюю часть тела: "Пушка".

Как сообщала Politeka, дерзкая Ивлеева поиграла язычком, взбудоражив горячим образом: «Круче Дуа Липы».

Также Politeka писала, что Ивлеева застыла в пикантной позе, показав себя без прикрас: «Мерлин Монро 2020».