Колишня солістка групи «Серебро» Оля Серябкіна похвалилася красою в ході фотосесії, яку влаштувала посеред поля

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Понеділок", - коротко підписаний знімок.

Так, на опублікованій фотографії Серябкіна позує в облягаючому платті з декольте, ефектно демонструючи розкішну фігуру. При цьому у знаменитості явно відчужене обличчя, а руки красуня розставила в сторони. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

"Понеділок виглядає саме так, вривається раптово», «красуня», «жахливі Сі*ькі», «з розуму зійти», «Олечка, ти красуня», «Оля, на тобі який би дивний наряд не був - він а*уітелен, тому що на тобі, напевно», «Оля, капець блін, натягнула бабусину тюль і фоткаешься. Ну емае, у тебе ж багато речей хороших», «леді», - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", вразила нескромною фотосесією.

Зірка опублікувала гарячі фото, позуючи в траві. Артистка одягла білий обтягуючий костюм. Тонка Маєчка обтягнула пишні груди знаменитості, а глибоке декольте додало пікантності.

Принади красуні виставилися з нескромного вирізу, залучаючи погляд.

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