Колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко похвалилася формами на архівному знімку

Відповідний знімок вона опублікувала у себе на сторінці в Instagram, передає Politeka.

"Майямське Майямі", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Кумейко позує в мокрому купальнику, ставши на карачки. При цьому красуня ефектно заглядає в кадр, поки на задньому тлі видніються хвилі.

Як можна помітити, спина красуні була в мокрому піску. Сама фотографія є архівною, і співачка сама вказала дату - 20 Вересня 2016 року. Однак який саме це пляж, красуня вирішила не розповідати.

При цьому шанувальників знаменитість позбавила від можливості що-небудь сказати, оскільки фотографія була опублікована в Сторіс.

До цього ми писали, що 34-річна українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita вразила гнучкістю, причому прямо на вулиці.

Артистка забралася на постамент і задерла ногу вище голови. Неможливо не відзначити її прекрасну підтягнуту фігуру, а також дивовижну гнучкість.

Особливу родзинку кадру додало освітлення: Сонячні промені вигідно впали на Анастасію, здавалося, нібито вона тримала сонячний диск в долоні.

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