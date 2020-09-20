34-летняя украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita впечатлила гибкостью, причем прямо на улице

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в черном мини-платье в весьма пикантной позе.

Артистка забралась на постамент и задрала ногу выше головы. Невозможно не отметить ее прекрасную подтянутую фигуру, а также удивительную гибкость.

Особую изюминку кадру придало освещение: солнечные лучи выгодно упали на Анастасию, казалось, будто бы она держала солнечный диск в ладони.

В подписи DJ Nana (именно под таким псевдонимом Кумейко выступает в настоящее время) решила рассказать своим поклонникам об осеннем равноденствии, которое наступит 22 сентября.

"Многие знают, что равноденствие происходит дважды в год - весной и осенью. Это точка года, когда продолжительность дня и ночи одинаковы, только весной день начинает прибывать, а осенью - понемногу укорачиваться до конца декабря. Осеннее равноденствие вместе с замедляющей свой бег Природой словно приглашает человека притормозить внешнюю активность и переключиться на внутреннюю: больше наблюдать за собой, за своими реакциями, мотивами, эмоциями, мыслями... Это время - своеобразный момент истины, показывающий вас как результат ваших трудов и отношения к жизни. 🙌♥️", - поделилась своими мыслями певица.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"💋Самая Самая🌟"

"Фото бомба)"

"Очень Изящно!!))"

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