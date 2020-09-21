Бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко похвасталась формами на архивном снимке
Соответствующий снимок она опубликовала у себя на странице в Instagram, передает Politeka.
«Майямское Майями», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Кумейко позирует в мокром купальнике, став на четвереньки. При этом красотка эффектно заглядывает в кадр, пока на заднем фоне виднеются волны.
Звезда "1+1" Лидия Таран засветила роскошь своего нового дома, Мазур не сдержалась: "Это просто..."
Судьба "Сватов" без Митяя и Артемьевой окончательно решилась, в Квартал 95 сообщили: "Новый сезон..."
Бесстыжая Волочкова вниз головой показала любимую позу в спортзале: сногсшибательные кадры
«Поменялись женами»: муж Дорофеевой Дантес превзошел Тарзана, сделав чистосердечное «признание»
Как можно заметить, спина красотки была в мокром песке. Сама фотография является архивной, и певица сама указала дату - 20 сентября 2016 года. Однако какой именно это пляж, красотка решила не рассказывать.
При этом поклонников знаменитость избавила от возможности что-либо сказать, поскольку фотография была опубликована в Сторис.
До этого мы писали, что 34-летняя украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita впечатлила гибкостью, причем прямо на улице.
Артистка забралась на постамент и задрала ногу выше головы. Невозможно не отметить ее прекрасную подтянутую фигуру, а также удивительную гибкость.
Особую изюминку кадру придало освещение: солнечные лучи выгодно упали на Анастасию, казалось, будто бы она держала солнечный диск в ладони.
Напомним, что экс-Nikita без штанов показала нескромный кадр из примерочной: "Берем?"
А еще Politeka писала, что фигуристая Экс-Nikita избавилась от платья, едва прикрыв пышный бюст руками