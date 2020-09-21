Бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко похвасталась формами на архивном снимке

Соответствующий снимок она опубликовала у себя на странице в Instagram, передает Politeka.

«Майямское Майями», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Кумейко позирует в мокром купальнике, став на четвереньки. При этом красотка эффектно заглядывает в кадр, пока на заднем фоне виднеются волны.

Как можно заметить, спина красотки была в мокром песке. Сама фотография является архивной, и певица сама указала дату - 20 сентября 2016 года. Однако какой именно это пляж, красотка решила не рассказывать.

При этом поклонников знаменитость избавила от возможности что-либо сказать, поскольку фотография была опубликована в Сторис.

До этого мы писали, что 34-летняя украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita впечатлила гибкостью, причем прямо на улице.

Артистка забралась на постамент и задрала ногу выше головы. Невозможно не отметить ее прекрасную подтянутую фигуру, а также удивительную гибкость.

Особую изюминку кадру придало освещение: солнечные лучи выгодно упали на Анастасию, казалось, будто бы она держала солнечный диск в ладони.

Напомним, что экс-Nikita без штанов показала нескромный кадр из примерочной: "Берем?"

А еще Politeka писала, что фигуристая Экс-Nikita избавилась от платья, едва прикрыв пышный бюст руками