Кароліна показала себе після заяви про проблеми з вагою

Знаменита українська співачка, 41-річна Ані Лорак показала, як змінилася за час карантину

Кілька днів тому Кароліна виступила на довгоочікуваному концерті, під час якого шанувальники розкритикували її за помітно розповнілу фігуру. Щоб порозумітися перед фанатами, артистка навіть дала інтерв'ю.

Після цього Кароліна показала в розділі Сторі в Instagram, як направляється у справах в домашньому вигляді. У машині вона зняла невеликий ролик, в якому побажала всім гарного дня.

Користувачі мережі могли звернути увагу, що співачка майстерно приховала зайве під спортивною і вільною чорною толстовкою, а також здивувала масивним золотим ланцюжком, що виглядає дещо недоречно в даному образі.

Свої локони Кароліна зав'язала, а очі сховала за темними сонцезахисними окулярами.

Також Ані Лорак розповіла, що вона і правда набрала зайві кілограми, сидячи вдома в ізоляції. В даний час Лорак оголосила війну зрадницьким "складочках".

"Я, зізнаюся чесно, набрала зайві кілограми за час самоізоляції. Зараз їх скидаю, активно працюю над собою. Під час самоізоляції я теж намагалася підтримувати себе у формі. Регулярно займалася спортом, але холодильник ж поруч. Трохи підкушувала ввечері, після семи. Чіпси, печиво Різне-не могла встояти", - поскаржилася зірка.

За словами Кароліни, тепер їй доводиться тримати себе в їжакових рукавицях, щоб не дозволити своїм примхам взяти верх і "поплисти" ще більше.

"Я зараз намагаюся не їсти після шостої вечора. Після сьомої вечора взагалі відмовляюся від їжі. П'ю тільки воду. І чекаю, коли почнуться концерти. Тому що навантаження на сцені нічим не замінити. Сподіваюся, незабаром нам дозволять виступати. Тому як без глядачів нам всім дуже тяжко", - повідомила артистка.

Нагадавши, Ані Лорак несподівано приховала струнку фігуру під мішкуватим костюмом: "Аж жарко стало".

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